Terni, 17enne trovato morto in casa: indagini in corso

TERNI – Un ragazzo di 17 anni è stato trovato morto in casa nella zona tra Cospea e San Valentino. A dare l’allarme un familiare ma quando i soccorsi sono giunti sul posto, il giovane era già deceduto, forse già dalla notte. Sul posto sono interventi anche gli agenti della squadra mobile, della volante e della polizia scientifica.

Secondo i primi accertamenti sembra che la morte del ragazzo sia riconducibile a cause naturali tuttavia sono in corso le indagini da parte della mobile per chiarire l’accaduto e ricostruire le ultime ore di vita del ragazzo. Sul corpo del giovane saranno effettuati gli esami tossicologici e l’autopsia per sciogliere ogni dubbio sulle cause della morte. La notizia della morte del giovane, che lavorava come rider e che era conosciuto e ben voluto, ha destato grande sconcerto e dolore tra familiari e amici.

”Non dovevi andartene così presto – scrive un’amica sui social – spero che lassù troverai la serenità che hai sempre voluto, sei l’angelo più bello di tutto il paradiso, proteggimi buon viaggio”.