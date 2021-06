Terni, 17enne trovata in centro sotto choc: indagini in corso anche per violenza sessuale

Sono in corso indagini dei carabinieri del comando provinciale di Terni per ricostruire quanto accaduto la notte scorsa a una ragazza di 17 anni. La giovane ieri sera era in compagnia di un gruppo di amici nella zona di piazza dell’Olmo dai quali si sarebbe allontanata intorno alle 21.30.

Quando questi sono andati a cercarla l’hanno trovata in lacrime e si sarebbe allontanata di nuovo ed è stata ritrovata poco dopo, grazie anche all’aiuto dei carabinieri, a casa di un’amica a ridosso del centro storico. La giovane in stato di choc è stata accompagnata in ospedale. I carabinieri hanno quindi avviato le indagini su una presunta aggressione ai danni della minorenne. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche quella che sia stata vittima di una violenza sessuale.

Oltre al racconto della ragazza, in un primo momento frammentato e confuso, sono al vaglio dei carabinieri anche le testimonianze degli amici per chiarire i contorni della vicenda e identificare il possibile aggressore.