Terni, 17enne sorpreso ai giardini con la droga pronta da spacciare: denunciato

TERNI – I carabinieri della stazione di Collescipoli hanno bloccato un 17enne, durante un servizio di controllo delle zone di spaccio, che presso i giardini pubblici di Lungonera Nino Bixio faceva degli strani movimenti, agitandosi e a guardandosi intorno come per cercare una via di fuga.

I militari lo hanno perquisito e lo hanno trovato in possesso di circa 40 grammi di hashish, alcuni dei quali già divisi in dosi pronte per lo spaccio, un bilancino di precisione ed anche materiale per il consumo dello stupefacente. Il minore, finora incensurato, è stato quindi deferito all’autorità giudiziaria minorile di Perugia per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, tutto quanto rinvenuto è stato sequestrato e lo stupefacente sarà sottoposto ad analisi qualitative presso il LASS di Perugia.