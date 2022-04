Ternana-Perugia: per il derby lezioni ridotte in tre istituti scolastici

TERNI – Attività didattica sospesa, dalle 11 di sabato, in tre istituti scolastici di Terni, a causa del derby tra Ternana e Perugia (serie B), previsto alle 14 allo stadio Liberati.

E’ quanto dispone un’ordinanza firmata dal sindaco, Leonardo Latini.

Ad essere coinvolti dal provvedimento sono l’Itt ‘Allievi-Sangallo’, il liceo ‘Angeloni’ e la scuola media Orazio Nucula, tutte nella zona prossima allo stadio. La decisione – secondo quanto si legge nell’atto – è stata assunta a causa del divieto di circolazione e di sosta per tutti i veicoli, previsto per motivi di ordine pubblico e sicurezza da un’altra ordinanza, che interessa anche le vie in cui si trovano i tre istituti. Pertanto non può essere assicurato il regolare deflusso degli studenti.

Le lezioni per gli studenti di questi tre istituti termineranno alle ore 11.