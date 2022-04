Ternana-Lecce, arrivano sanzioni e Daspo dopo l’incontro di calcio

TERNI – La polizia ha segnalato alla procura della Repubblica di Terni un tifoso locale che, sulla base degli elementi acquisiti, si sarebbe reso protagonista dell’accensione e del lancio di un petardo al termine del primo tempo della partita Ternana – Lecce dello scorso 5 aprile.

Due tifosi ospiti sono stati sanzionati per la violazione del regolamento d’uso dello stadio Liberati, poiché, al termine della partita, si sono indebitamente arrampicati sulla recinzione che delimita il settore ospiti, oltrepassando il fossato e rimanendo in bilico per alcuni minuti sul recinto di bordo campo, al fine di avvicinarsi ai giocatori del Lecce, nel frattempo sopraggiunti vicino al settore per festeggiare la vittoria.

È stata disposta dal questore di Terni l’irrogazione della misura del Daspo.