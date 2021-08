Ternana-Brescia: ecco le limitazioni al traffico. Domenica niente sosta e circolazione a ridosso del cimitero

TERNI – Domenica al via il campionato di calcio di serie B. In calendario c’è Ternana-Brescia. Proprio in vista dell’incontro, la direzione mobilità rende noto che, nell’ambito delle misure di sicurezza in concomitanza della partita di calcio Ternana-Brescia, il Comune di Terni ha adottato una ordinanza che disciplina il traffico nell’area circostante lo stadio Liberati.

Domenica 22 agosto, quindi, è istituito il divieto di circolazione e di sosta, con rimozione coatta per tutti i veicoli:

via Pettini entrambi i lati compresa l’area di parcheggio retrostante la curva Nord dalle 14 alle 23;

parcheggio della nuova piscina compreso tra via Pettini e viale dello Stadio dalle 14 alle 23;

piazzale Caduti di Montelungo (parcheggio cimitero centrale ) su tutta l’area dalle 16 alle 23.