Terni: violenta lite in un negozio, il questore lo chiude per 7 giorni

TERNI – Ieri sera verso le 20:30, nei pressi della stazione ferroviaria, all’interno di un negozio etnico, è scoppiata una violenta lite tra cittadini stranieri che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine.

Un uomo ubriaco è entrato nel negozio che vende generi alimentari, la proprietaria del negozio si è rifiutata di vendergli altri alcolici e lui l’ha aggredita. Il marito della donna è intervenuto in suo soccorso ed ha picchiato l’avventore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile insieme ai militari del Comando Stazione di Collescipoli cui si sono successivamente aggiunti un equipaggio della guardia di finanza e della questura.

Nel locale i militari hanno trovato due nigeriani: un 46enne, marito della commerciante anche lei nigeriana, che stava trattenendo per terra un 25enne dopo averlo ripetutamente colpito al volto e sul corpo con pugni e testate. Quest’ultimo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Santa Maria” di Terni per le cure del caso, ma al momento le sue condizioni non risulterebbero gravi. La posizione del 46enne è stata posta all’attenzione della Procura per il reato di “lesioni personali”. I carabinieri stanno procedendo anche ad una valutazione complessiva sull’attività commerciale e alla verifica delle condizioni igienico sanitarie del locale per i successivi provvedimenti di competenza.

Intanto dopo i primi accertamenti, esaminati gli atti, il questore di Terni, Bruno Failla, ha ritenuto che ci fossero i presupporti per l’applicazione dell’articolo 100 del T.U.L.P.S che stabilisce, oltre ai casi indicati dalla legge, che il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini.

Il provvedimento, con il quale è stata sospesa l’attività per 7 giorni, è stato notificato oggi pomeriggio dalla divisione amministrativa e dalla squadra volante.