“Tempo del mio tempo – florilegio”, la nuova raccolta di poesie di Ercole Mattioli per Edizioni Thyrus

TERNI – Si intitola “Tempo del mio tempo – florilegio” l’ultimo libro di Ercole Mattioli pubblicato da Edizioni Thyrus. Si tratta di una raccolta di poesie ispirate all’amore, al tempo fugace e alla natura. Non a caso il volume fa parte di una collana ‘’I semplici’’ che Edizioni Thyrus inaugura proprio con Mattioli.

Il nome non è casuale: nel Medioevo erano considerate “semplici” le piante con virtù medicamentose, con poteri benefici proprio come benefica è la poesia. A ispirare questa collana l’opera “Herbario nuovo” di Castore Durante, un medico, botanico e poeta, figura di spicco del Rinascimento umbro. L’ “Herbario nuovo”, pubblicato a Roma nel 1585, è una collezione di piante medicinali dell’Europa e delle Indie occidentali e orientali. Proprio come Castore Durante ha fatto con le piante nel suo “Herbario nuovo”, così ogni volume della collana “I semplici” accompagnerà il lettore alla scoperta della poesia umbra contemporanea.

“Tempo del mio tempo – florilegio” sarà presentato venerdì 6 maggio alle 18 presso la biblioteca del Clt, in via Muratori 3 a Terni. Saranno presenti l’autore, Ercole Mattioli; Erica Candelori, docente di Lettere e Latino e Noemy Papa, editor delle Edizioni Thyrus e docente di Lettere e Storia.

Note biografiche dell’autore: Ercole Mattioli, cavaliere ufficiale e capitano della Guardia di Finanza, è nato nel 1941 a Terni. Con le Edizioni Thyrus ha pubblicato L’eco delle emozioni (2011), Poesie a km 0 (2012), La vita in versi (2013), L’altro me (2014), All’ombra di Tacito (2015), Mio Amore. Amor che nella mente mi ragiona (2016), Mimesi. Ricomincio da me (2017), Piccolo canto (2018), Brani d’anima (2018), Poetica popolare. Non resta che amare (2019), Muove il vento (2021). Ha vinto premi e riconoscimenti tra i quali il Premio “San Valentino”, il Premio “Sesto Properzio” di Spello, il Premio della Pro Loco di Terni, il Concorso internazionale “Vittorio Rossi” di Gaeta e il Concorso “La Caravella” di Roma.