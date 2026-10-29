Teatro Verdi, lavori in anticipo di sei mesi. Bandecchi: «Servono altri quattro milioni»

l primo e il secondo stralcio del teatro Verdi saranno completati a giugno 2027, sei mesi prima della precedente previsione. Ma per ultimare il nuovo spazio culturale di Terni servono ancora quattro milioni di euro, destinati ad arredi, acustica e opere di completamento. Risorse che il Comune ha chiesto al Ministero della Cultura e sulle quali il sindaco Stefano Bandecchi torna a sollecitare una risposta.

Il punto sul cantiere è stato fatto questa mattina durante un sopralluogo con l’assessore ai Lavori pubblici Sergio Anibaldi, il vicesindaco Paolo Tagliavento, l’assessora alla Cultura Tiziana Laudadio, i tecnici comunali Matteo Bongarzone e Piero Giorgini e i titolari delle imprese appaltatrici.

«L’assessorato ai Lavori pubblici, gli uffici e le ditte che stanno eseguendo i lavori, che peraltro sono per la quasi totalità umbre, al Verdi stanno facendo un ottimo lavoro», ha dichiarato Bandecchi. «Sono sei mesi in anticipo rispetto alla tabella di marcia per il completamento del primo e secondo stralcio. A giugno avranno concluso tutta la parte strutturale e impiantistica, con un cantiere che vede anche 80 tecnici al giorno».

La scadenza riguarda dunque le opere dei due stralci già affidati e non coincide, al momento, con una data di apertura del teatro. Per arrivare al completamento resta da finanziare la parte finale dell’intervento.

«Manca solo la parte degli arredamenti e dell’acustica, servono quattro milioni di euro, mi aspetto che il Ministero della Cultura, al quale abbiamo fatto domanda, ce li dia», ha aggiunto il sindaco, accompagnando la richiesta con un affondo: «Il ministero ha finanziato tante cacate, bisogna che metta mano al portafoglio per uno dei teatri più moderni e importanti del centro Italia. Terni ha bisogno di un contenitore culturale di prestigio e noi glielo stiamo dando».

Lavori al 68%, entro dicembre l’obiettivo è superare l’81%

Secondo la scheda tecnica distribuita durante il sopralluogo, a ottobre l’avanzamento complessivo ha raggiunto il 67,94% del valore contrattuale delle opere, pari a circa 10,98 milioni su 16,17 milioni di euro. Il primo stralcio è al 72,21%, il secondo al 65,78%.

Entro il 31 dicembre è previsto il raggiungimento dell’81,17%, corrispondente a circa 13,12 milioni di lavori. L’accelerazione registrata negli ultimi sei mesi ha consentito di anticipare a giugno 2027 la conclusione precedentemente stimata per dicembre dello stesso anno.

Sul piano operativo, il completamento delle opere in cemento armato è programmato entro circa due mesi. Sono in montaggio le strutture lignee della copertura della sala e le carpenterie metalliche che sosterranno i due ordini di gallerie. Le strutture della torre scenica sono state completate, mentre proseguono il restauro e il consolidamento del pronao storico.

Una sala da 809 posti e un terzo stralcio da finanziare

Il progetto, nato dal concorso internazionale del 2020 vinto dal raggruppamento composto da AMAA Studio, Rigon e Simonetti e Sinergo Spa, prevede una sala a ferro di cavallo con due ordini di gallerie e 809 posti. Il palcoscenico misurerà 22 metri per 15,5 e il golfo mistico, su piattaforma mobile, potrà ospitare circa cinquanta orchestrali. I lavori dei due stralci sono stati affidati dal 2023 a Krea Costruzioni Spa.

Per l’acustica è stato conferito un incarico specialistico al professor Lamberto Tronchin, con interventi progettuali che hanno comportato anche modifiche geometriche e strutturali della sala.

I ritrovamenti archeologici nel sottosuolo hanno invece escluso la possibilità di realizzare la sala ridotta, rendendo necessaria una rimodulazione del progetto. Nell’ipotesi di un terzo stralcio funzionale sono confluite le opere acustiche, le finiture dei soffitti, i rivestimenti perimetrali e interni e le componenti scenotecniche integrate nelle strutture murarie. Per queste lavorazioni il Comune è impegnato a reperire le coperture finanziarie ancora mancanti.