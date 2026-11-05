Tarkett, dimesso l’operaio ferito. L’azienda: «Approfondiremo le cause»

È stato dimesso dal Pronto soccorso nella serata di mercoledì 4 novembre il lavoratore rimasto ferito poche ore prima nello stabilimento Tarkett di Narni Scalo. A comunicarlo è la stessa azienda, che annuncia un’analisi approfondita per ricostruire l’accaduto e individuare eventuali misure correttive e preventive.

L’infortunio si è verificato nella tarda mattinata di mercoledì. Il lavoratore, di circa cinquant’anni, ha riportato un trauma da schiacciamento ed è stato soccorso e trasferito con l’elisoccorso Nibbio all’ospedale Santa Maria di Terni, inizialmente in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Narni Scalo e il personale dell’Usl Umbria 2 per gli accertamenti sulla dinamica.

Le dimissioni sono ora confermate dalla società, che nella nota non fornisce ulteriori dettagli sulla prognosi. Resta da chiarire la sequenza dei fatti che ha portato al ferimento.

«Nei prossimi giorni l’azienda condurrà un’analisi approfondita delle cause dell’accaduto», spiega Tarkett. La verifica comprenderà una ricostruzione puntuale della dinamica e l’individuazione delle eventuali misure da adottare per prevenire altri episodi.

La società ribadisce che salute e sicurezza sul lavoro rappresentano una priorità e richiama il percorso di miglioramento delle condizioni all’interno dell’azienda. Secondo quanto riferito da Tarkett, prima dell’infortunio di mercoledì non si registravano incidenti da circa nove anni e mezzo. Un risultato che l’azienda afferma di non aver mai considerato un punto di arrivo, ma uno stimolo a proseguire nell’impegno per la prevenzione e la tutela dei lavoratori.