Tamponi gratuiti per il concerto di Sangiovanni a Terni

TERNI – Tamponi gratuiti, a Terni, per chi ha acquistato il biglietto del concerto di Sangiovanni, in programma domenica sera all’Anfiteatro Fausto, e non ha il Green pass. A renderlo noto è la direzione Sviluppo economico del Comune, promotore dell’evento.



I tamponi verranno fatti, su prenotazione, presso la farmacia comunale di viale Porta San’Angelo, dalle 8 alle 19 di sabato e dalle 8 alle 14 di domenica. Sono tenuti a sottoporsi al test tutti coloro che hanno più di 12 anni.

Il tampone è gratuito ma occorre esibire il biglietto di ingresso al concerto. Tutti i tagliandi per l’accesso al concerto, nei giorni scorsi, sono stati esauriti nel giro di un’ora dall’apertura delle vendite.