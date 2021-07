ORVIETO – Incidente questa mattina lungo l’A1 nei pressi di Fabro. Per cause ancora in corso d’accertamento due mezzi pesanti che procedevano nella corsia sud si sono tamponati. Uno dei camionisti è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Per consentire le operazioni di soccorso e sgombero della carreggiata, la corsia sud è rimasta temporaneamente chiusa e poi riaperta solo nella corsia di sorpasso.