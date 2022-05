Sunia Terni: Matteo Lattanzi è il nuovo segretario

TERNI – Matteo Lattanzi è il nuovo segretario del Sunia di Terni, il sindacato degli inquilini della Cgil. È stato eletto oggi, all’unanimità, dal direttivo provinciale riunito in assemblea alla presenza del segretario generale della Cgil di Terni, Claudio Cipolla, e di Nicola Zambetti, della segreteria nazionale Sunia. Lattanzi, 43 anni, di Terni, con alle spalle ruoli di responsabilità all’interno della Cgil, in particolare nella Filcams (la categoria che segue lavoratrici e lavoratori del commercio e del terziario), prende il posto di Romolo Bartolucci, che ha rivestito il ruolo di segretario provinciale del Sunia negli ultimi 4 anni e al quale è andato il ringraziamento del direttivo per il lavoro svolto.

“Il Sunia a Terni vanta una storia di 50 anni e mi accingo a ricoprire questo incarico con la consapevolezza che esso rappresenta un pezzo importante della storia del nostro territorio – dichiara il neosegretario Lattanzi – L’obiettivo è quello di rappresentare e tutelare un diritto fondamentale quale il diritto alla casa e all’abitare; avere cioè la sicurezza di una casa e vivere in un contesto dove siano presenti servizi per tutti i cittadini e sia scongiurato il degrado delle periferie. Per raggiungere questo obiettivo – conclude Lattanzi – il Sunia sarà ancor più sindacato di strada, presente fisicamente nelle periferie e nei quartieri e con una particolare attenzione alle nuove forme di comunicazione”.