Suarez, per l’esame farsa quattro richieste di rinvio a giudizio

PERUGIA – La procura di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio per falso e rivelazione del segreto d’ufficio per l’ex rettrice dell’Università per Stranieri, Giuliana Greco Bolli, il direttore generale Simone Olivieri e la professoressa Stefania Spina per il caso dell’esame farsa di Suarez. Richiesta di rinvio a giudizio anche per l’avvocato della Juventus, Maria Cesarina Turco, che deve però rispondere solo di falso. L’esaminatore Lorenzo Rocca, invece, ha già patteggiato la pena di un anno.

Per i pm Paolo Abbritti e Gianpaolo Mocetti l’Ateneo è parte offesa. L’inizio dell’udienza preliminare è stato fissato per il 28 settembre prossimo.