Strada Flaminia, controlli e interventi di messa in sicurezza tra Terni e Spoleto

TERNI – La polizia stradale di Terni in collaborazione con Anas Umbria, nei giorni scorsi ha effettuato dei controlli straordinari nei confronti dei mezzi industriali sul tratto della statale Flaminia compreso tra Terni e Spoleto.

Il fine di questi controlli è stato quello di prevenire il transito di veicoli in eccedenza di peso che transitino su una arteria in cui sono in corso alcuni interventi strutturali.

Anas Umbria ha individuato alcuni manufatti presenti sul tratto in questione che necessitano di interventi tempestivi di ristrutturazione e al fine di garantire la sicurezza stradale ed evitare l’aggravamento delle condizioni degli elementi strutturali, l’Ente Proprietario ha eseguito gli interventi necessari al ripristino strutturale e funzionale delle opere d’arte della Flaminia tra Terni e Spoleto.

La natura di questi interventi ha consentito la riapertura al traffico veicolare riducendo la sezione stradale a 7,50 mt e limitando la circolazione ai soli mezzi aventi massa non superiore alle 44 t.

In un’ottica di prevenzione i servizi coordinati dalla Sezione Polizia Stradale di Terni hanno consentito di controllare in una sola giornata 21 mezzi industriali e di contestare n. 3 infrazioni per violazioni concernenti il transito con limiti di massa superiori a quelli sopra indicati.

Nel corso di questi servizi svolti con l’assistenza di Anas sono stati inoltre soccorsi alcuni automobilisti in difficoltà.