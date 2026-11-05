Stadio-clinica, Anac contesta l’affidamento senza gara. Bandecchi: «Il progetto è vivo»

L’affidamento senza gara, la sostenibilità economica dell’operazione e i vantaggi riconosciuti al concessionario. Sono i tre fronti sui quali l’Autorità nazionale anticorruzione solleva rilievi sul progetto stadio-clinica di Terni. Il sindaco Stefano Bandecchi replica annunciando l’esame del provvedimento da parte degli uffici e confermando la volontà di portare avanti l’intervento: «Il progetto è ancora vivo e vegeto e lotta insieme a noi».

La delibera Anac numero 434, approvata il 28 ottobre, arriva al termine di un’attività di vigilanza avviata sulla base di una segnalazione. Al centro c’è l’operazione che lega la riqualificazione e la gestione dello stadio alla realizzazione di una clinica privata: un intervento dal valore superiore ai cento milioni di euro, affidato direttamente con una concessione di oltre quarant’anni.

Per Anac era necessaria una gara

Il primo nodo riguarda la procedura scelta dal Comune. Secondo l’Autorità, le norme speciali sugli impianti sportivi consentono di accelerare e semplificare gli interventi, ma non cancellano i principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento tra gli operatori economici.

Per un’operazione sopra la soglia comunitaria, anche quando la proposta arriva dalla società sportiva che utilizza l’impianto, resta quindi necessario mettere a gara il progetto definitivo approvato, seguendo le disposizioni sul project financing.

L’Autorità contesta l’interpretazione data dal Comune all’articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 38 del 2021. La possibilità di affidare liberamente determinati lavori, chiarisce Anac, riguarda la società sportiva che abbia già vinto la gara per la concessione. Non permette invece all’amministrazione di assegnare direttamente l’intera operazione.

I dubbi sull’equilibrio economico

I rilievi non si fermano alla mancata procedura pubblica. Anac evidenzia anche carenze nella documentazione presentata dal proponente e negli elementi necessari a dimostrare la sostenibilità economica del progetto.

L’operazione, secondo l’Autorità, poggia su eventi futuri e incerti, come la realizzazione della clinica e la sua successiva gestione. Da qui la valutazione critica sulla possibilità di considerare dimostrato l’equilibrio economico-finanziario dell’intervento.

Un altro punto riguarda i benefici concessi alla società: la cessione gratuita del diritto di superficie e l’esonero da oneri e imposte collegati agli immobili rappresentano, per Anac, una forma sostanziale di contributo pubblico. Vantaggi dei quali, nei documenti tecnico-economici, non sarebbe stato indicato il valore effettivo, pur traducendosi in risparmi certi per il concessionario.

L’Autorità censura inoltre la possibilità di riscattare la proprietà del bene al termine della concessione, considerandola una forma di profitto aggiuntivo non coerente con la funzione del contributo pubblico, che dovrebbe servire a garantire l’equilibrio dell’operazione.

Il precedente del Tar

La delibera richiama anche l’annullamento, da parte del Tar su ricorso della Regione, della determina comunale con cui erano stati sostanzialmente disposti l’affidamento dell’intervento e il riconoscimento del titolo per costruire la clinica. Un annullamento che, secondo quanto rilevato da Anac, produce effetti anche sulla validità della convenzione stipulata tra il Comune e la società di scopo.

Bandecchi: «Gli uffici stanno analizzando il provvedimento»

Il sindaco mantiene aperta la prospettiva della realizzazione del progetto. «Con serenità gli uffici del Comune di Terni stanno analizzando il provvedimento dell’Anac, stimolato – come risulta dal corpo dell’atto – da un esposto della Regione», afferma Bandecchi.

«Dopo una prima e veloce lettura si può affermare che se il massimo dei problemi dovesse essere fare un bando pubblico, domanda tra l’altro posta ad Anac a luglio del 2025 senza mai aver ricevuto risposta, il Comune agirà di conseguenza».

Il primo cittadino ribadisce quindi la volontà politica di proseguire: «Con tranquillità ci sentiamo quindi di poter affermare che il progetto stadio-clinica nonostante le lunghe vicissitudini è ancora vivo e vegeto e lotta insieme a noi».