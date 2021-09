Spoleto: un altro incendio vicino alla ferrovia, bloccati 8 treni

SPOLETO – Un altro incendio oggi pomeriggio vicino alla linea ferroviaria Roma-Ancona e in particolare a Icciano di Spoleto, già interessato domenica da un altro rogo che aveva costretto a bloccare il traffico ferroviario per tutto il pomeriggio.

L’altro incendio è divampato oggi intorno alle 14.15 nel posto in cui questa mattina era intervenuto il DOS dei vigili del fuoco per un controllo sulla bonifica. Il punto dell’incendio è sempre nei pressi della linea ferroviaria. Per domane le fiamme è stato necessario l’intervento dell’elicottero. Otto treni della linea Roma-Ancona sono stati bloccati di cui due sono stati parzialmente cancellati e sostituiti con gli autobus.

La sospensione del traffico ferroviario, in particolare, ha interessato il treno Freccia bianca 8852 Roma-Ravenna, due Intercity e cinque regionali. Per i passeggeri Trenitalia ha attivato il servizio sostitutivo con autobus.