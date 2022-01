SPOLETO – Tragedia questa mattina nei boschi di Patrico. Un uomo di 77 anni, residente della zona, è morto in seguito al ribaltamento del trattore su cui stava lavorando. Il mezzo è finito nella scarpata. Nonostante i soccorsi per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto, oltre al 118 e ai carabinieri, sono intervenuti i vigili del fuoco, che in collaborazione con il Sasu, hanno recuperato la salma.