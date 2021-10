Spoleto, sequestrata in casa per 4 ore e picchiata dall’ex: arrestato 60enne

SPOLETO – Rientrata in casa dopo la separazione dal marito per raccogliere alcuni effetti personali, è stata sequestrata dall’uomo nell’abitazione ed è stata lasciata libera dopo quattro ore di minacce e maltrattamenti fisici: è l’ultimo di una serie di episodi di violenze nei confronti della donna di cui si sarebbe reso responsabile un uomo di 60 anni che è stato arrestato a Giano dell’Umbria in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.



Maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona, lesioni personali aggravate e danneggiamento le accuse contestate all’uomo che si sarebbe reso responsabile di una serie di maltrattamenti perpetrati ai danni della donna. A scatenare la violenza sarebbe stata la decisione della stessa di interrompere ad agosto un rapporto durato 10 anni.

L’episodio più grave si è verificato di recente quando l’uomo, quasi con l’inganno, ha costretto la donna a entrare in casa per raccogliere gli ultimi effetti personali e l’ha sequestrata nella propria abitazione, proferendo parole di amore nei suoi confronti alternate a minacce gravi. Soltanto dopo 4 ore in cui l’ha percossa ripetutamente con profondi segni sia fisici che sullo stato psicologico della ragazza, l’ha lasciata uscire in casa dicendole che era stata fortunata perché si era calmato e le concedeva la possibilità di uscire. Fattasi coraggio la donna, che ha riportato numerose contusioni ed escoriazioni, ha denunciato i fatti ai carabinieri.

I militari della Stazione di Giano dell’Umbria hanno ricostruito gli episodi che si sono susseguiti dal 2014. Numerosi eventi di maltrattamenti subiti dalla donna, tra l’altro con l’aggravante della presenza del figlio minore, nonché con l’utilizzo di violenza oltreché fisica anche psicologica con frasi ingiuriose, minacciose.

La violenza sulle donne, di qualunque natura sia (fisica, psicologica, economica) va denunciata – sottolinea l’Arma – rivolgendosi ai carabinieri contattando il 112 e tenendo a mente il numero 1522 anti-violenza/stalking promosso dalla Presidenza Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità, gratuito e attivo 24 ore al giorno.