Spoleto, nuova vita per l’ex mattatoio e centomila risorse digitali per custodire la memoria

Un luogo dove restaurare le opere e un patrimonio digitale per rendere accessibili documenti, immagini e testimonianze della vita culturale cittadina. A Spoleto la tutela della memoria passa attraverso due progetti: il recupero dell’ex mattatoio di via Interna delle Mura e la digitalizzazione delle raccolte di biblioteche e istituzioni culturali.

Venerdì il vicepresidente della Regione Umbria, Tommaso Bori, e il sindaco Andrea Sisti hanno visitato il complesso ottocentesco, dove si sono conclusi i lavori di recupero e adeguamento sismico. Bori ha poi aperto, alla Biblioteca “Giosuè Carducci” di Palazzo Mauri, il convegno “La persistenza onlife della memoria”, dedicato a idee, linguaggi e strumenti del progetto di digitalizzazione del patrimonio culturale di Spoleto.

All’ex mattatoio laboratori, formazione e mostre

Progettato da Ireneo Aleandri, l’ex mattatoio è stato recuperato con i fondi del Piano nazionale complementare al Pnrr per le aree colpite dal sisma. L’intervento ha coniugato la tutela delle caratteristiche storiche dell’edificio con l’adeguamento sismico e l’efficienza energetica.

Il progetto è stato inserito tra i casi studio della guida “Sviluppo sostenibile applicato agli edifici storici in ambito pubblico”, promossa da RSE e dal Commissario straordinario per la ricostruzione Sisma 2016.

La struttura amplierà le attività del Centro operativo di Santo Chiodo, dedicato alla tutela del patrimonio storico-artistico dell’Umbria. Sono previsti laboratori di diagnostica e restauro per manufatti in tessuto e metallo, spazi per la formazione e aree espositive.

L’obiettivo è mettere in sicurezza i beni mobili recuperati durante le emergenze e consentire al pubblico di tornare a vederli, evitando che rimangano per decenni nei depositi.

Dagli spartiti alle fotografie, la memoria diventa digitale

A Palazzo Mauri sono stati presentati anche i risultati del progetto Pnrr “Digitalizzazione del patrimonio culturale”, di cui la Regione è soggetto attuatore. Il piano, del valore di oltre un milione di euro, riguarda materiali cartacei, fotografie e oggetti museali.

«Abbiamo superato i target iniziali, raggiungendo oltre 651mila risorse digitali in tutta l’Umbria», ha dichiarato Bori. All’interno del progetto, Spoleto ha avuto un ruolo centrale: centomila risorse digitalizzate provengono dalla Biblioteca “Giosuè Carducci”, dalla Biblioteca “Giovanni Carandente”, dall’Archivio del Teatro lirico sperimentale “Adriano Belli” e dalla Fondazione Festival dei Due Mondi.

Spartiti, fotografie, manifesti e locandine possono così essere consultati senza maneggiare gli originali, riducendo i rischi di usura legati alla consultazione. Ogni risorsa è accompagnata da una scheda descrittiva conforme agli standard del Ministero della Cultura, con informazioni sull’autore, sulla storia e sulle caratteristiche fisiche.

Il materiale sarà utilizzato anche nell’ambito delle borse di ricerca Dicolab sulla trasformazione digitale, attivate con la Scuola nazionale del Patrimonio e l’Università Roma Tre, per sviluppare nuove narrazioni immersive.

Al convegno hanno partecipato, tra gli altri, il vicesindaco Danilo Chiodetti e rappresentanti dell’Università Roma Tre, della Scuola nazionale del Patrimonio e del Festival dei Due Mondi.

Per Bori, il recupero dell’ex mattatoio e la digitalizzazione rispondono a una stessa prospettiva: conservare il patrimonio e allargarne la fruizione. La digitalizzazione, ha sottolineato, «non si limita a preservare l’opera, ma ne moltiplica il valore conoscitivo, trasformando la memoria storica in un patrimonio vivo, dinamico e condiviso».