Spoleto, minaccia e perseguita la ex: arrestato 30enne, deve rispondere anche di sequestro di persona

SPOLETO – I Carabinieri della Compagnia di Todi nel pomeriggio di ieri hanno arrestato un 30enne, residente in città, ritenuto responsabile di lesioni, minaccia aggravata, atti persecutori, evasione e sequestro di persona.

Le attività investigative, condotte dalla Stazione carabinieri di Todi, coordinate dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Spoleto e poste al vaglio del giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, hanno portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del trentenne ritenuto responsabile di una serie di comportamenti aggressivi e violenti nei confronti di una donna con la quale aveva una relazione sentimentale. I fatti risalgono a settimane precedenti quando la donna si era rivolta ai carabinieri dopo l’ennesima aggressione dovuta alla gelosia del compagno. Le immediate delicate e riservate indagini hanno evidenziato un quadro di riscontro a quanto denunciato dalla vittima.

L’indagato, sottoposto agli arresti domiciliari, per costringere la fidanzata a seguirlo nell’abitazione l’avrebbe raggiunta sulla via pubblica sottraendole la borsa.

A questo punto la decisione dell’Autorità Giudiziaria ha posto fine ad una eventuale prosecuzione della situazione di pericolo per la vittima.