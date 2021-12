Spoleto, lutto per la scomparsa del professor Luciano Casciola

SPOLETO – Morto il professor Luciano Casciola, chirurgo di fama mondiale ed uno dei padri della tecnologia robotica agli albori del nuovo millennio. Primario per tanti anni all’ospedale di Spoleto, docente di chiara fama e vicepresidente mondiale della società internazionale di chirurgia robotica, la direzione strategica dell’Azienda Usl Umbria 2 – il direttore generale dott. Massimo De Fino, la direttrice sanitaria dott.ssa Simona Bianchi, il direttore amministrativo dott. Piero Carsili -, nell’esprimere profondo cordoglio per la scomparsa del luminare, rivolge un pensiero ai familiari, agli amici e ai tanti colleghi che in 35 anni di attività hanno apprezzato le sue grandi qualità professionali e umane. Se ne va un pezzo di storia importante della medicina ma il suo apporto, il patrimonio di esperienza e i risultati conseguiti rimarranno per sempre vivi nella città di Spoleto e nella sanità regionale