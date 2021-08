Spoleto, Agnese Duranti bronzo con la nazionale di ginnastica ritmica

SPOLETO – “È un risultato straordinario quello ottenuto dall’atleta spoletina Agnese Duranti alle Olimpiadi di Tokyo. La conquista della medaglia di bronzo segna il ritorno delle Farfalle sul podio olimpico e porta con sé anche il nome di Spoleto, meravigliosamente rappresentato“.

Con queste parole il Commissario Straordinario del Comune di Spoleto Tiziana Tombesi si è congratulata, a nome della città, con la ginnasta Agnese Duranti che, insieme alle compagne di squadra Alessia Maurelli, Daniela Mogurean, Martina Centofanti, Martina Santandrea e guidate dalla direttrice tecnica Emanuela Maccarani, ha conquistato il terzo posto alle spalle di Bulgaria e Russia.

“Abbiamo tutti seguito questa mattina la gara delle Farfalle, accompagnando e sostenendo Agnese in questo passaggio cruciale per la sua carriera sportiva. Ora attendiamo il suo ritorno a Spoleto: nei prossimi giorni sarà mia cura invitarla a Palazzo comunale per incontrarla ed esprimerle l’orgoglio e la soddisfazione di tutti gli spoletini“.

“I migliori complimenti e la più viva soddisfazione per un risultato che ci rende orgogliosi” sono stati espressi dall’assessore allo sport della Regione Umbria, Paola Agabiti.

“Alla giovane atleta, che ha mosso i primi passi della sua carriera alla società polisportiva la Fenice di Spoleto, ed al suo team va il nostro grazie più sentito per aver permesso all’Umbria di aggiungere un medaglia di bronzo, dopo l’argento conquistato da Diana Bacosi con il tiro a volo, al nostro medagliere ed a quello dell’Italia”.