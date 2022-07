Spaccio in via Lungonera Savoia: arrestato giovane albanese

TERNI – Da diversi giorni i militari della sezione operativa del N.O.R. della compagnia di Terni avevano notato degli strani movimenti nel centrale parco pubblico di via Lungonera Savoia. Dopo vari servizi effettuati nella zona, ieri pomeriggio i carabinieri hanno deciso di entrare in azione.

Il servizio predisposto sin dalla mattina risultava proficuo in quanto verso le 15 è stata notata sopraggiungere una Mercedes chiara che si è fermata in corrispondenza di un uomo di etnia albanese seduto su una panchina del parco.

Attirata la sua attenzione il conducente del veicolo si è fatto consegnare dall’uomo un involucro cedendo in cambio una somma di denaro.

Dopo tali movimenti i militari hanno proceduto al fermo di entrambi i soggetti, trovando il conducente dell’auto in possesso di quell’involucro appena ricevuto con 0,6 grammi di cocaina, mentre nella disponibilità del giovane albanese sono state rinvenute ulteriori tre dosi sempre di cocaina. Dopo gli accertamenti di rito, il giovane, con precedenti specifici in materia di stupefacenti, è stato arrestato nella flagranza del reato di spaccio. Il magistrato di turno ha disposto nei confronti del fermato la misura degli arresti domiciliari in attesa della direttissima mentre l’acquirente, un cittadino italiano di 36 anni è stato segnalato alla prefettura.