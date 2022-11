Sorpreso a spacciare cocaina in via di Vittorio: arrestato 22enne albanese

TERNI – Arrestato albanese, sorpreso a spacciatore, in via Di Vittorio nei pressi del bar Commercio. Ieri pomeriggio i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Terni, dopo una serie di servizi finalizzati all’individuazione del soggetto, hanno deciso di entrare in azione. Il giovane, un 22enne di nazionalità albanese, dalla corporatura robusta, è stato notato muoversi con dimestichezza tra i ragazzi del luogo, ignaro della presenza degli investigatori nei suoi pressi che, dopo aver assistito allo scambio con un probabile acquirente, a lui avvicinatosi a bordo di una bicicletta elettrica, hanno deciso di intervenire.

Il giovane albanese è stato quindi fermato dai militari per un controllo più approfondito nel corso del quale, a seguito di perquisizione personale e della sua autovettura, sono stati rinvenuti 8 piccoli involucri di cellophane contenenti cocaina, per un totale di 5 grammi circa, altre due confezioni più grandi della medesima sostanza, di circa 7 grammi ciascuno, un pezzo di hashish del peso di circa 10 grammi, tutti pronti per essere commercializzati nel mercato locale.

Il giovane, privo di qualsiasi attività lavorativa e di fissa dimora, proveniente da Roma, è stato trovato in possesso anche di circa mille euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, molto probabilmente frutto dello spaccio avvenuto nelle ore precedenti.