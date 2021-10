Sorpreso a cedere eroina: 40enne tunisino arrestato dai carabinieri

PERUGIA – I carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato un tunisino, di 40 anni, senza fissa dimora, già noto alle forze di polizia, per detenzione ai fini di spaccio.

Mentre transitavano di pattuglia in questa Via del Macello, i militari hanno notato il tunisino cedere delle dosi di stupefacente ad altre persone. Intervenuti nell’immediatezza, sono riusciti a bloccare il 40enne e all’ esito della perquisizione personale a recuperare: 3 dosi di eroina, per un peso complessivo di 2 grammi; euro 145,00, verosimilmente provento dell’attività di spaccio e un telefono cellulare.

Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, a seguito del quale oltre alla convalida dell’arresto, al medesimo è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alle forze dell’ordine.