Sopralluogo di Umbria Film commission agli Studios di Papigno

”Dopo i teatri del Centro Multimediale, oggi (ieri ndr.) ho accompagnato Umbria Film Commission a visitare gli spazi di Papigno in particolare i tre capannoni ristrutturati”.

Lo dice il consigliere comunale di Terni civica Michele Rossi.

”In uno è rimasto tutto l’allestimento scenografico dello spettacolo televisivo di Benigni sulla Divina Commedia mentre in un altro c’è una piscina con un gigantesco blu screen dove furono girate le scene acquatiche del Pinocchio; in altri locali la falegnameria, la sartoria e la mensa poi una intera palazzina di uffici e camerini. Nonostante ci sia molto da bonificare e sistemare – sicuramente servono investimenti per un primo ripristino funzionale – agli occhi degli addetti ai lavori – dice Michele Rossi – permangono ancora le enormi potenzialità di quegli spazi”.