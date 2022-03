Siglato a Terni il protocollo per la prevenzione della criminalità nelle banche

TERNI – Rafforzare il sistema di prevenzione della criminalità ai danni delle banche e della clientela, questo l’obiettivo del rinnovato impegno, espresso con la firma del Protocollo d’intesa da parte del prefetto, Emilio Dario Sensi, del rappresentante A.B.I., dott. Marco Iaconis e dei referenti degli istituti di credito della provincia, alla presenza del questore, Bruno Failla, del comandante provinciale del carabinieri, Col. Davide Milano e del comandante provinciale della Guardia di Finanza, Col. Livio Petralia.

Il Protocollo, attuativo di un’intesa nazionale tra A.B.I. e Ministero dell’Interno, rispecchia gli sviluppi nel tempo intervenuti in questa materia in campo normativo, operativo e tecnologico e prevede, in particolare, la segnalazione da parte delle banche, alle Forze di Polizia di ogni potenziale fattore di rischio per la sicurezza, nonché la comunicazione, attraverso l’apposito data base di OSSIF, delle informazioni sulle avvenute rapine.

Con l’atto pattizio le banche assumono altresì l’impegno a dotare le proprie dipendenze di una serie di sistemi, tra cui, obbligatoriamente, la videoregistrazione e il dispositivo di custodia valori ad apertura ritardata o il dispositivo di erogazione temporizzata del denaro.

Particolari misure sono inoltre previste a protezione degli sportelli automatici-ATM.

Una specifica attenzione viene prestata alla prevenzione delle truffe, specie nei confronti della popolazione più anziana, nonché ai rischi multivettoriali, ossia quelli che integrano violazioni ai danni delle banche con attacchi di tipo informatico, prevedendosi, in tale ambito, anche il coinvolgimento del Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni.

Nell’ambito delle previsioni del Protocollo, assume infine particolare significato il censimento dei dati relativi agli apparati di videosorveglianza e le misure di protezione adottate, in modo da realizzare una mappatura unica nazionale dei sistemi di sicurezza, a vantaggio dell’azione di prevenzione e investigativa delle Forze di Polizia.

Continuerà, inoltre, ad essere garantita la circolarità dei flussi di informazione fra istituti bancari e Forze di Polizia, fondamentale per consentire all’intero sistema di sicurezza di porre in essere efficaci attività di prevenzione e contrasto delle varie forme di criminalità che possono interessare il settore.

“Con la sigla dell’accordo – ha affermato il Prefetto Sensi – la Prefettura conferma il proprio ruolo di coordinamento tra le Forze dell’Ordine e il sistema bancario, assicurando piena ed ampia collaborazione in ogni situazione di criticità”.