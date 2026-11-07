Sicurezza sul lavoro, a Perugia nasce l’Osservatorio. La Cisl: «Servono azioni concrete»

Coinvolgere i lavoratori, portare la formazione nei luoghi di lavoro e utilizzare la tecnologia per prevenire gli infortuni. Sono alcune delle proposte presentate dalla Cisl Umbria alla prima riunione dell’Osservatorio provinciale sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che ha avviato la propria attività venerdì 6 novembre nella Prefettura di Perugia.

All’incontro hanno partecipato il prefetto e il suo staff, le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl e le rappresentanze delle imprese, tra cui Confindustria, Confapi, Cna e Confartigianato. Dal confronto è emersa un’esigenza condivisa: dare all’Osservatorio una funzione operativa, con obiettivi verificabili e interventi capaci di incidere sulla prevenzione degli infortuni, anche mortali.

La Cisl ha richiamato la necessità di ripartire dagli accordi, dalle intese e dai protocolli già presenti sul territorio, aggiornandoli alle trasformazioni del lavoro e traducendoli in misure applicabili.

Cinque le direttrici indicate dal sindacato, a partire dalla partecipazione dei lavoratori alle decisioni sull’organizzazione delle attività. Per Giuliano Bicchieraro, segretario regionale della Cisl Umbria, è proprio nelle modalità con cui il lavoro viene organizzato che possono determinarsi condizioni di rischio: coinvolgere chi opera quotidianamente nei contesti produttivi diventa quindi uno strumento di prevenzione.

A questo si affianca la richiesta di rafforzare la collaborazione tra istituzioni, imprese, sindacati, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e tutti i soggetti con responsabilità nella prevenzione.

Un altro punto riguarda la formazione, da sviluppare anche direttamente nei luoghi di lavoro, attraverso esperienze pratiche, verifiche e momenti di confronto con i lavoratori. In questo percorso, secondo la Cisl, deve trovare spazio l’analisi costante dei near miss, i cosiddetti mancati infortuni: episodi che possono segnalare situazioni di pericolo e consentire di correggere procedure e comportamenti prima che si verifichi un incidente.

Il sindacato propone inoltre di mettere l’innovazione tecnologica al servizio della sicurezza, utilizzandola per ridurre la fatica fisica, migliorare le condizioni operative e contenere i rischi legati anche ai cali di attenzione.

La quinta proposta guarda alle scuole: introdurre stabilmente l’educazione alla salute e alla sicurezza nei percorsi degli studenti, privilegiando laboratori, esperienze e attività partecipative che aiutino a riconoscere i pericoli e a comprendere il valore della prevenzione.

La Prefettura predisporrà un primo documento di sintesi dei contributi raccolti, che costituirà la base per definire un Protocollo operativo provinciale sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per la Cisl, l’efficacia del nuovo organismo dipenderà dalla capacità di assumere responsabilità condivise, fissare impegni precisi e misurare i risultati. «La sicurezza non può essere soltanto dichiarata, deve essere praticata ogni giorno», conclude Bicchieraro.