Siccità, Tesei: “Riconosciuto lo stato di emergenza idrica in Umbria”

“Così come avevamo richiesto da tempo, all’Umbria è stato riconosciuto dal Governo lo stato di emergenza idrica in Umbria”: lo ha annunciato la presidente della Regione, Donatella Tesei.

“Nella seduta di giovedì il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, ha infatti deliberato l’estensione alla nostra Regione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto, per le peculiari condizioni ed esigenze che noi stessi avevamo evidenziato al Governo” ha aggiunto.

“Nelle settimane passate – ha ricordato Tesei – sia in sede di Conferenza Stato Regioni, che in colloqui diretti con alcuni ministri e la Protezione civile nazionale, avevo rappresentato le difficoltà del nostro territorio in merito alla crisi idrica sottolineando, tra l’altro, la necessità di far rientrare il lago Trasimeno nel Decreto siccità. Ribadisco che ora è indispensabile si dia corso proprio al Decreto Siccità e che vengano previste in esso adeguate risorse per opere ordinarie e straordinarie. In questo senso ho già dato la mia disponibilità nel ricoprire per l’Umbria il ruolo di vice Commissario per l’emergenza – conclude Tesei – al fine proprio di gestire una serie di interventi di cui il Trasimeno necessita da tempo”