“Si torna a insegnare il mestiere del cinema a Terni”, partiti due corsi al Cmm

Al Centro multimediale di Terni hanno preso il via i corsi intensivi di formazione per macchinisti ed elettricisti organizzati da Umbria film commission, Ufc, attraverso l’agenzia Tatics group, in programma fino a sabato 22 ottobre.

Sono una ventina i ragazzi coinvolti, di età compresa tra 20 e 30 anni, in gran parte umbri, che stanno partecipando per acquisire le conoscenze indispensabili ad entrare nel mondo del cinema e, in particolare, per lavorare nelle produzioni audiovisive che verranno realizzate in Umbria.

I corsi sono la prima iniziativa organizzata da Ufc, che – è detto in un suo comunicato – vuole “rispondere alle numerose richieste provenienti dalle imprese di produzione e contribuire alla crescita di una classe di lavoratori dello spettacolo che sarà sempre più protagonista”.



Erano presenti all’inizio delle lezioni il direttore di Ufc Alberto Pasquale, i componenti del cda Daniele Corvi e Nicola Innocenti; il consigliere del Comune di Terni con delega al cinema Michele Rossi; i docenti del corso Federico Conte e Massimo Galiano.

“La formazione di professionalità di settore è una delle nostre mission principali, come lo è il guidare le persone all’ingresso nel mondo del lavoro. Questi corsi, a cui ne seguiranno altri, sono il primo germoglio di una forza lavoro umbra sempre più specializzata”, ha spiegato Innocenti.

“C’è grande soddisfazione per aver contribuito, come Comune di Terni, al far tornare a parlare di cinema in Umbria e soprattutto in questi luoghi, dove hanno lavorato grandi produzioni come quella de ‘La vita è bella’ di Roberto Benigni. È significativo che ci sia una bella presenza di giovani e che vengano formati verso queste professioni che potrebbero essere il loro futuro lavoro. Terni non ha mai smesso di credere nel cinema in Umbria”, ha aggiunto Rossi.