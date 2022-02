Si rifiuta di indossare la mascherina all’ufficio postale e simula un malore: denunciata

Si è rifiutata di indossare la mascherina in un ufficio postale di Perugia e all’arrivo della polizia si è accasciata a terra probabilmente simulando un malore. Una donna, di 52 anni, di origini slovacche, è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e inosservanza della normativa anti-Covid.

Gli agenti della squadra volante della questura erano intervenuti nell’ufficio postale in seguito ad una segnalazione. Giunti sul posto, hanno invitato la donna a indossare la mascherina e a esibire il green pass. Quest’ultima però, ha detto ai poliziotti di possedere una regolare certificazione medica che la esentava dall’uso del dispositivo di protezione, rifiutandosi di mostrare il documento d’identità. Gli agenti a quel punto l’hanno invitata ad uscire dall’ufficio postale. La donna si è quindi lasciata scivolare a terra, presumibilmente simulando un malore e cominciando ad urlare, tanto da far allertare i sanitari del 118 che nel frattempo erano giunti sul posto. Alla vista del personale sanitario, la signora si è subito rialzata e e dopo aver indossato la mascherina, ha seguito gli operatori sull’ambulanza ed è stata accompagnata presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia per i successivi accertamenti.