Una ragazza si ribalta con l’auto e finisce in ospedale. L’incidente è acceduto la notte scorsa in località casali di Serravalle. Intorno alle 1 per cause ancora in corso d’accertamento l’auto di cui viaggiava è finita fuori strada cappottandosi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 che ha soccorso la ragazza l’ha trasportata all’ospedale di Terni. Presenti anche i carabinieri.