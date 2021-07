Si era ferito con il lavandino, muore 19enne di Bevagna

BEVAGNA – Non ce l’ha fatta il 19enne di Bevagna che domenica pomeriggio è rimasto gravemente ferito in un bagno pubblico sull’isola Polvese. Il ragazzo, intorno alle 17, si è recato in bagno dove pare abbia avuto un malore, sarebbe quindi caduto e in questo frangente si è rotto il lavabo di ceramica che lo ha ferito a una gamba causandogli la lesione dell’arteria femorale. Soccorso da alcune infermiere che erano in zona e dal 118 che hanno cercato di arrestare l’emorragia. Il 19enne è stato quindi trasportato in eliambulanza all’ospedale di Perugia dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Le sue condizioni nel corso delle ore sono peggiorate e questa mattina è morto.