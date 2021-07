Un motociclista di 49 anni ha perso la vita oggi in un incidente stradale che si è verificato lungo la strada che collega Foligno a Montefalco. Per cause ancora in corso d’accertamento, l’uomo si è scontrato con una utilitaria finendo sbalzato a terra. Inutili sono stati i tentativi di rianimarlo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Foligno, il 118 e i carabinieri per i rilievi.