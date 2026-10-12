Scontro tra auto e camion sulla Perugia-Bettolle: morti due giovani di 20 e 21 anni

Sono morti nel tardo pomeriggio all’ospedale di Perugia i due giovani coinvolti nella mattinata di oggi in uno scontro tra un’auto e un camion lungo il raccordo autostradale Perugia-Bettolle. Le vittime sono una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 21, entrambi originari delle Marche.

L’incidente è avvenuto tra gli svincoli di Passignano est e Passignano ovest, in un tratto dove, per lavori in corso, la circolazione si svolge a doppio senso su un’unica carreggiata. La dinamica è al vaglio della polizia stradale.

I due giovani, che viaggiavano nell’auto, sono stati estratti dall’abitacolo dai vigili del fuoco e affidati al personale del 118. Entrambi sono stati trasportati in codice rosso al Santa Maria della Misericordia: uno con l’elisoccorso Nibbio, l’altro in ambulanza.

Ricoverati in terapia intensiva, sono deceduti nel tardo pomeriggio, come appreso dall’ospedale perugino. Anche il conducente del camion è stato portato in ospedale, con ferite lievi.

Sul luogo dello scontro è intervenuto anche il personale dell’Anas. Gli accertamenti della polizia stradale proseguono per ricostruire le circostanze dell’incidente.