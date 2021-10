Scontro sulla Flaminia: muore un motociclista

TERNI – Un motociclista è morto questa sera in un incidente stradale che si è verificato lungo strada statale 3 Flaminia. Per cause in corso d’accertamento l’uomo si è scontrato un autocarro. L’incidente è avvenuto al chilometro 106,000, tra San Carlo e Molinaccio di Spoleto, in corrispondenza del territorio comunale di Terni. Per il motociclista non c’è stato nulla da fare mentre la ragazza, residente a Terni, che viaggiava con lui è stata ricoverata in rianimazione con traumi in diverse parti del corpo.

Una corsia della strada è stata provvisoriamente chiusa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

Presenti anche le forze dell’ordine e personale Anas per ripristinare la regolare viabilità prima possibile.