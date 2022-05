Scontro frontale tra auto e moto: muore un ternano di 50 anni

TERNI – Un 50enne è morto questa mattina in un incidente stradale che si è verificato sulla strada statale 79, tra il bivio per Papigno e quello per Miranda. L’uomo, Marco De Santis, era in sella a una moto e stava scendendo verso Terni quando, per cause in corso d’accertamento, si è scontrato con una Citroen condotta da una donna che procedeva sulla corsia opposta. A nulla sono valsi i soccorsi, per De Santis non c’è stato nulla da fare.

L’uomo in mattinata aveva partecipato a un’escursione con altri amici motociclisti nella zona di Piediluco.

La notizia della sua morte ha scosso profondamente la comunità di Cardeto dove viveva ed era molto conosciuto. Dipendente di Asm, viene descritto come una bravissima persona sempre disponibile, affabile e scherzoso.

Sotto choc la conducente dell’auto. Sul posto oltre la Croce Verde di Ferentillo anche la polizia stradale per i rilievi e per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.