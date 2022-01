Scontro frontale con 5 feriti: denunciata una donna alla guida ubriaca

I Carabinieri della stazione di Monteleone di Spoleto sono intervenuti a Norcia in seguito ad un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli. Il frontale si è verificato qualche sera fa e ha visto ferite 5 persone che hanno riportato lesioni guaribili in meno di quaranta giorni.

Una donna, conducente di uno dei due veicoli e già nota ai carabinieri, era in evidente stato di ebbrezza; pertanto i militari intervenuti sul posto per effettuare i rilievi del caso l’hanno sottoposta agli accertamenti volti a rilevare la presenza di alcool.

I carabinieri hanno accertato che la donna si era messa alla guida con un tasso alcolemico superiore di più di quattro volte al limite consentito e per questo, a conclusione dell’attività di indagine, l’hanno denunciata. Alla stessa è stata ritirata la patente di guida e sequestrata l’autovettura ai fini della confisca.

Negli ultimi tempi il bilancio complessivo dell’attività dell’Arma in materia di sicurezza stradale è di cinque incidenti stradali rilevati in cui sono rimaste ferite undici persone con lesioni non gravi, cinque persone deferite all’A.G. di cui quattro per il reato ex articolo 186 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 285/1992 (guida sotto l’influenza di alcool) e due per il reato ex articolo 590 bis C.P. (Lesioni personali stradali), cinque patenti ritirate e cinque veicoli sequestrati ai fini della confisca.