Sciopero generale: anche i metalmeccanici umbri si fermeranno il 16 dicembre

Lo sciopero dei metalmeccanici proclamato in Umbria per il 10 dicembre 2021 confluisce nello sciopero generale nazionale, indetto da Cgil e Uil per il 16 dicembre 2021. Ne danno notizia le segreterie provinciali della Fiom Cgil di Perugia e Terni.



“Rimangono intatte le motivazioni relative alla manovra sbagliata su fisco e pensioni e l’assenza del Governo sulle politiche industriali che colpisce anche le aziende e i diversi settori metalmeccanici in Umbria – spiega la Fiom in una nota – Per questi motivi siamo impegnati da subito nelle assemblee e nei volantinaggi per garantire una massiccia presenza dei metalmeccanici umbri alla manifestazione nazionale a Roma”.