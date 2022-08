Schiuma nella fontana di piazza Tacito: individuati i presunti autori

TERNI – Individuati i presunti autori dell’atto vandalico ai danni della Fontana dello Zodiaco. Grazie alla visione delle telecamere presenti a piazza Tacito sono state individuate le persone che nella notte tra venerdì e sabato hanno sversato una sostanza nella fontana che poi si è riempita di schiuma.

L’annuncio è stato dato dall’assessore alla polizia locale, Giovanna Scarcia.

“L’attenta attività investigativa della polizia locale, sezione radiomobile, consistita nella paziente visionatura delle immagini delle quattro telecamere che videosorvegliano piazza Tacito – scrive nel suo profilo social – ci ha consentito di combinare e ricostruire una sequenza di fotogrammi che porterebbero a individuare i presunti autori della bravata notturna che ha causato, qualche notte fa, la formazione di schiuma bianca all’interno della Fontana dello Zodiaco.

La Fontana è il simbolo della nostra comunità e merita il massimo rispetto, cosi come merita rispetto ogni bene pubblico.

Le indagini, adesso, faranno il loro corso.

Quello che mi preme sottolineare, aggiunge l’assessore, è come, anche in questa circostanza, la nostra scelta di credere nella videosorveglianza consenta di intervenire a supporto delle forze dell’ordine e incrementare il livello della sicurezza.

Importante, però, non è “solo” videosorvegliare: tipologia di telecamere e numero delle installazioni all’interno di un sempre maggior numero di aree, così come il preciso posizionamento delle stesse, unitamente alla costruzione di una rete più capillare sul territorio, possono fare la differenza nelle indagini, soprattutto laddove sia necessario ricostruire episodi, spostamenti, percorsi e simili.

In questo, il nostro studio è quotidiano e supportato dalle migliori scelte tecnologiche, come la nostra efficientissima sala operativa in costante collegamento con tutte le forze dell’ordine.

Un grazie alla polizia pocale, quindi, sempre in prima linea, ed alla scrupolosa operatività dei suoi operatori.

Un grazie, anche, alla direzione servizi digitali-innovazione-cultura, con la sua discrezione e costante presenza, ed alla professionalità dei suoi tecnici.”