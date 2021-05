Sbanda con l’auto e finisce contro un albero: morta una 19enne

MAGIONE – Una ragazza di 19 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale avvenuto nella zona di Magione tra San Feliciano e Torricella. La giovane era da sola alla guida di un auto che, per cause ancora in corso d’accertamento, è finita contro un albero.

A dare l’allarme un passante. Quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale di Magione, per la 19enne non c’era già più nulla da fare.

Pare che la giovane si stesse recando a scuola. Sconvolta per la notizia della tragedia stradale, la comunità di Magione.