Sanità: risorse, liste d’attesa e personale. Se ne parla questa sera a “Nero su Bianco”

Sulla sanità c’è un dibattito sulla mancanza di risorse in tutta Italia problema delle liste d’attesa e del personale. L’allarme lanciato dalle Regioni al Ministro della Salute ed a quello dell’Economia a causa dello stanziamento di risorse troppo scarse per sopperire alle molteplici carenze in cui versa il comparto. E’ di questo che si discuterà durante il talk show “Nero Su Bianco”.

In studio con il giornalista De Bai per trattare il tema: La sanità perché le liste d’attesa sono lunghe per aver una visita medica? E’ l’argomento del Talk Show “Nero Su Bianco” di martedì 17 gennaio 2023 in diretta ore 20.45 condotto dal giornalista Laurent De Bai su Umbria+ (canale 15 del digitale terrestre e in streaming su www.umbriapiu.it). In studio ci saranno come ospiti:

Luca Coletto, Assessore Regionale alla sanità

Donatella Porzi, Consigliere Regionale di “Azione”

Stefano Pastorelli, Capogruppo Lega Consiglio Regionale

Alessandro Petruzzi, Presidente Federconsumatori

Giancarlo Bizzarri, Amministratore Unico PuntoZero