Domani, venerdì 1 aprile 2022, si terrà un presidio organizzato da Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl, Fials, Nursing Up dell’Umbria in via Bramante a Terni sotto la sede Usl Umbria 2 (ore 10.00). La protesta è dovuta al mancato rispetto degli accordi sottoscritti dall’azienda in materia di passaggi di fascia e vestizione. Tutti gli organi di informazione sono invitati a partecipare.