Sangue e plasma, Umbria ancora lontana dall’autosufficienza: i carabinieri donano con Avis

L’Umbria non ha ancora raggiunto l’autosufficienza nella raccolta di sangue e plasma. Una situazione che comporta difficoltà organizzative e gestionali per il sistema sanitario regionale e rende necessario aumentare il numero dei donatori periodici. Per sensibilizzare i cittadini, Avis Umbria e il Comando Legione Carabinieri Umbria hanno organizzato oggi, 10 novembre, una giornata di donazione collettiva che ha coinvolto i militari dei diversi comandi presenti sul territorio regionale.

L’iniziativa, denominata “Avis e Arma dei carabinieri per l’autosufficienza di sangue e plasma in Umbria”, ha visto i carabinieri recarsi nei centri e nei punti di raccolta per contribuire concretamente alle esigenze trasfusionali.

«Donare sangue e plasma significa contribuire direttamente alla tutela della salute pubblica, rafforzare l’autosufficienza del sistema sanitario e garantire cure salvavita a migliaia di persone», ha sottolineato Enrico Marconi, presidente di Avis Umbria.

Particolarmente delicata è la situazione del plasma, indispensabile per produrre farmaci utilizzati nel trattamento di patologie croniche, immunodeficienze, malattie rare e disturbi della coagulazione. Una raccolta insufficiente comporta maggiori costi per il Servizio sanitario, costretto a ricorrere all’acquisto di medicinali plasmaderivati prodotti con plasma proveniente dall’estero.

Marconi ha ricordato che l’Italia, pur disponendo di un sistema trasfusionale fondato sulla donazione volontaria, gratuita e sottoposto a rigorosi controlli, dipende ancora in parte dal plasma raccolto in altri Paesi, soprattutto negli Stati Uniti. Una condizione che espone il sistema sanitario alle oscillazioni dei mercati e alle tensioni internazionali, con possibili conseguenze sui costi e sulla disponibilità dei farmaci.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato anche il comandante provinciale dei carabinieri di Perugia, colonnello Ivan Riccio. «La vicinanza ai cittadini si manifesta anche attraverso gesti concreti di generosità e attenzione verso chi ha bisogno», ha dichiarato.

«I Carabinieri ancora una volta sono al fianco della comunità, non soltanto attraverso il quotidiano impegno nella tutela della sicurezza e della legalità, ma anche con un gesto concreto di solidarietà».

L’obiettivo della giornata è stato anche quello di incoraggiare nuovi donatori, promuovendo una cultura della donazione periodica come strumento essenziale per garantire la continuità delle cure e ridurre la dipendenza dalle forniture estere.