San Valentino: a Terni quasi 100 eventi in onore del patrono. Tra gli ospiti Cristicchi e Testi

Quasi 100 eventi in programma fino marzo, tra concerti, spettacoli e mostre, oltre al villaggio di Cioccolentino, le luminarie con i cuori e il videomapping dedicato alle giornate dell’amore.

Terni si prepara a festeggiare San Valentino, patrono della città e degli innamorati con un cartellone di iniziative di vario genere, ma tutte legate da un unico filo conduttore, appunto quello dell’amore.

“Quasi cento appuntamenti, per la precisione 96, che ci accompagneranno fino a marzo – dice l’assessore alla cultura Maurizio Cecconelli – resi possibili grazie alla stretta sintonia con la Diocesi e all’apporto fondamentale delle associazioni e dei tanti soggetti che hanno risposto al nostro invito a presentare proposte, a dimostrazione di quanto sia sentito il rapporto identitario tra Terni e il suo santo patrono. Un rapporto e un legame che, nonostante la pandemia, continuiamo a lavorare per far conoscere fuori dai nostri confini territoriali come abbiamo fatto con la presentazione dell’edizione di febbraio di CulturaIdentità dedicata all’amore partendo da Terni, città di San Valentino”.



In programma ci sono concerti, presentazioni di libri, spettacoli, mostre, iniziative ludiche per i più piccoli ma anche il villaggio di Cioccolentino, le luminarie con i cuori, il videomapping dedicato alle giornate dell’amore, la fiera di San Valentino e la tradizionale gara podistica dedicata a San Valentino domenica 6 febbraio.

“L’assessorato alla cultura del Comune di Terni – evidenzia Cecconelli – rinnova il suo impegno per la rassegna “Valentine fest, i giorni del sentimento” che in questa edizione propone incontri con personaggi conosciuti al grande pubblico per il loro apporto alla riflessione esistenziale, come Vito Mancuso e Franco Arminio, Simone Cristicchi e Fabio Testi”. “Cristicchi e Testi saranno i protagonisti di due spettacoli al teatro Secci: quello del 12 febbraio con la voce narrante di Fabio Testi è un concerto d’amore in versi, mentre quello di Cristicchi si svolgerà il 15 febbraio facendo seguito al Giornodel Ricordo dedicato alle vittime Foibe ed all’esodo istriano al quale è dedicato tra musica e racconti che l’autore ed interprete, farà rivivere”.

“A partire dall’11 febbraio inoltre renderemo omaggio al patrono di Terni e degli innamorati con l’istallazione temporanea nella basilica del dittico “Miracolo e Martirio – San Valentino di Terni” dell’artista contemporaneo Giovanni Gasparro che lo stesso Sgarbi ha definito l’ultimo caravaggesco. Al Caos invece dal 12 febbraio sarà visibile l’istallazione artistica di Andrea Polichetti, mentre domenica 13 febbraio è prevista una passeggiata urbana guidata per conoscere la visione dei giovani artisti sui muri della città”.