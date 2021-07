San Gemini, mezzo si sfrena: muore operaio di 60 anni

SAN GEMINI – Tragico incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi a San Gemini dove ha perso la vita un uomo di 60 anni di origini albanesi, residente a Terni e dipendente di una ditta privata specializzata nello spurgo di fognature. La tragedia si è consumata a poca distanza dalla piazza principale.

Per cause in corso d’accertamento, l’uomo è stato schiacciato contro un muro dal proprio mezzo da lavoro che si è sfrenato mentre, lungo una strada in pendenza, era impegnato nelle operazioni di autospurgo.

Inutili sono stati i soccorsi da parte del 118. L’uomo non ce l’ha fatta a causa dei traumi riportati. Sul posto è intervenuto il personale del Servizio prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro dell’Usl Umbria 2, supportata dai carabinieri della stazione di San Gemini, che ha effettuato i rilievi del caso.