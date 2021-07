Salgono a 9 i positivi al covid dopo il matrimonio celebrato a Gualdo Tadino

GUALDO TADINO – Sono 9 in tutto i casi umbri di positività al Covid-19 riscontrati al matrimonio celebrato sabato 10 luglio a Gualdo Tadino, 2 in più rispetto a quelli annunciati ieri. Di questi 5 sono residenti nell’Alto Chiascio, 3 nel Perugino ed 1 a Spoleto.



Dalle indagini sanitarie effettuate è emerso che dei 9 positivi solo una persona ha completato il ciclo di vaccinazione e risulta essere asintomatico, altri due avevano ricevuto solo la prima dose, gli altri non risultano vaccinati.

Attualmente tutti sono in buone condizioni di salute, in isolamento presso il proprio domicilio.



Sono stati eseguiti complessivamente circa 100 tamponi tra invitati e altre persone coinvolte a vario titolo al matrimonio, mentre non sono ancora noti alla Usl Umbria 1 i risultati dei tamponi dei residenti nelle Marche ed in Toscana.