Sagrantino, dalle foglie nuove prospettive per la ricerca sulla salute cardiovascolare

Il Sagrantino apre nuove prospettive oltre il vino. Le foglie del vitigno simbolo di Montefalco sono al centro di una ricerca che ha individuato proprietà di interesse per lo studio della salute cardiovascolare. Risultati ancora preclinici, che potrebbero contribuire allo sviluppo di prodotti nutraceutici, ma che richiedono ulteriori verifiche sulla sicurezza e sull’efficacia nell’uomo.

Lo studio, coordinato da Simona Saponara del Dipartimento di Scienze della vita dell’Università di Siena, ha coinvolto il Dipartimento di Biotecnologie, chimica e farmacia dello stesso ateneo, le Università della Calabria e di Salerno ed ExoLab Italia, azienda biotecnologica specializzata nello studio delle nanovescicole di origine vegetale.

La ricerca è stata sviluppata nell’ambito della tesi di dottorato di Alice Panti e pubblicata sulla rivista scientifica internazionale Journal of Ethnopharmacology. Il materiale studiato proviene dalle foglie di Vitis vinifera L. cultivar Sagrantino, raccolte nel territorio di Montefalco.

I ricercatori hanno esaminato due componenti: gli estratti vegetali, ricchi di sostanze bioattive tra cui i polifenoli, e le micro e nanovescicole extracellulari, minuscole strutture naturali che contengono diverse molecole.

Entrambe hanno mostrato un effetto vasorilassante in esperimenti su segmenti isolati di aorta di ratto. L’azione osservata coinvolge l’endotelio, il tessuto che riveste la superficie interna dei vasi sanguigni, e la modulazione dei canali del calcio nelle cellule della muscolatura vascolare. Si tratta quindi di evidenze sperimentali che non dimostrano, al momento, un beneficio clinico nelle persone.

Accanto alla ricerca scientifica, lo studio apre un fronte legato alla valorizzazione dei sottoprodotti del vigneto. Le attività agricole generano quantità considerevoli di materiale vegetale che, attraverso processi di estrazione sostenibili, potrebbe diventare una materia prima per nuove applicazioni. Un percorso di economia circolare con possibili sviluppi nella nutraceutica, nella cosmetica e nelle biotecnologie.

«Il Sagrantino è un patrimonio del nostro territorio, il cui valore va ben oltre la qualità e l’identità dei suoi vini», commenta Paolo Bartoloni, presidente del Consorzio Tutela Vini Montefalco.

Bartoloni ricorda come precedenti studi abbiano già evidenziato la ricchezza del vitigno in polifenoli e definisce la nuova ricerca un motivo di orgoglio per il territorio. Le foglie, finora poco esplorate sotto questo profilo, potrebbero offrire nuove opportunità a una filiera interessata a valorizzare ogni componente della produzione.

Per il Sagrantino si delinea così un ulteriore campo di studio: dal patrimonio vitivinicolo di Montefalco alla ricerca su materiali vegetali che possono trovare nuovi impieghi, coniugando innovazione e sostenibilità.