Rugby: inarrestabile Under 17 dell’Harpastum RSC, a Civita Castellana arriva la terza vittoria di fila

Terza vittoria in tre partite per i ragazzi dell’Under 17 dell’Harpastum RSC che si impongono 19-14 al campo Carlo Angeletti di Civita Castellana nella prima giornata di ritorno contro i Lions Alto Lazio.

A segno con una meta nel primo tempo Alessandro Saveri, mentre nel secondo tempo sono state due le mete segnate rispettivamente da Ivan Cerroni e Vincenzo Galati.

“Una vittoria che accresce fiducia e coesione – commenta coach Angelo Maugeri – elemento positivo della partita di oggi, che ormai è una certezza, la voglia e l’aggressività mostrata in campo dai ragazzi della nuova squadra composta da Terni Rugby, Nuovo Salario e Appia Rugby. Di contro, qualche errore e fallo di troppo dettato dall’indisciplina nella gestione del pallone e del gioco in generale.

Probabilmente ha influito anche la pressione di dover fare risultato a tutti i costi dopo le prime due nette vittorie che ha portato la squadra a cercare di risolvere la partita con giocate individuali. Un errore assolutamente da non ripetere più. Una menzione particolare per Tommaso Matini che ha fatto il suo lavoro con ordine ed efficacia, adattandosi anche a cambiare ruolo in corso, e Ivan Cerroni che con la sua attitudine e dinamicità ha risolto più di una situazione di difficoltà e di pressione avversaria”.

Coach Luca Mion aggiunge: “Partita positiva per quanto riguarda l’esito finale. Positivo anche essere riusciti a fare il risultato con formazione ridotta a 15 giocatori. Probabilmente consapevoli del loro valore dopo la gara di andata i giocatori hanno dimostrato un po’ troppa sufficienza e sono mancate alcune concretizzazioni importanti. È mancata la lucidità da parte del collettivo di giocare dove si era più forti, rendendo così la partita più complicata del previsto e mantenendo in vita un avversario che si è battuto fino all’ultimo per ribaltare i pronostici di inizio gara”.

In classifica guida l’Harpastum RSc con 14 punti, i Lions Alto Lazio con il punto bonus salgono a quota 6, Reathyrus che ha osservato il turno di riposo resta a quota 2 punti.

Domenica 14 novembre Reathyrus-Lions e Harpastum a riposo. Ultima giornata della prima fase domenica 7 novembre al campo degli Acquedotti di Roma tra Harpastum e Reathyrus. Turno di riposo in questo fine settimana per l’Under 19 dell’Harpastum che torna in campo domenica 14 novembre al campo Borgo Flora di Cisterna di Latina contro il Cisterna Rugby. I bambini e le bambine del minirugby torneranno in campo domenica 14 novembre per il raggruppamento previsto per le categorie dall’Under 7 all’Under 13 in casa del Perugia Junior.